L’ente nazionale più famoso è conosciuto in tutto il paese è senza alcun dubbio posteitaliane, la signora in giallo vanta infatti una platea di clienti a dir poco assoluta conquistata negli anni grazie ai propri servizi sempre al passo coi tempi e con costi di gestione davvero competitivi e accattivanti, basti pensare ad esempio alla famosa Postepay che ogni giorno serve milioni di utenti.

Questo contesto ha reso il nome di poste italiane uno dei più autorevoli all’interno del panorama delle aziende italiane, tutto ciò nasconde però un lato oscuro a tratti fastidioso è ingombrante, spesso infatti il buon nome di poste italiane viene sfruttato dai truffatori per cercare di colpire i clienti dell’azienda, tutto ciò prende corpo in mail o sms di fishing pensate per indurre il lettore a far trapelare inavvertitamente i propri dati sensibili come i codici di sicurezza al conto BancoPosta.

Queste comunicazioni truffaldine hanno svariate forme però mantengono delle caratteristiche di base ben conservate, spesso infatti inducono il lettore a compiere delle azioni come effettuare accessi presso link esterni oppure scaricare allegati malevoli.

Phishing Poste Italiane

Le sms che in molti ci stanno segnalando ribadisce esattamente tutti questi concetti, quest’ultimo avvisa infatti di un anomalia riscontrata sul conto BancoPosta e invitando il lettore a risolvere il problema effettuando l’accesso persona apposito link citato in basso, quest’ultimo rimanda per ad una falsaria clienti ove le vostre credenziali non appena digitate verrebbero immediatamente copiate e inviate al creatore della truffa.

Per evitare qualsiasi tipo di problema quello che dovete fare è molto semplice, cestinate immediatamente il messaggio e non aprite quel link per nessun motivo al mondo.