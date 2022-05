Amazon Prime Video ha mostrato a tutti i suoi clienti una grande esclusiva per questo 2022: la Champions League. Per la prima volta nella storia in Italia, le partite di una grande competizione come la Champions sono state trasmesse in esclusiva dalla piattaforma legata allo streaming.

Amazon Prime Video, come attivare il servizio a costo zero

Nonostante la fine della Champions League e della stagione calcistica, i clienti di Amazon Prime Video possono continuare a beneficiare di importanti eventi in esclusiva tra film e serie tv di produzione nazionale ed internazionale. Amazon Prime Video è conveniente anche sotto il fronte commerciale, grazie alla presenza dell’offerta con un mese gratis.

In controtendenza rispetto a Netflix o Disney+, coloro che scelgono Prime Video possono ancora beneficiare dell’offerta con un mese completamente a costo zero. Il mese gratuito inoltre è garantito completamente ed anche senza un vincolo formale. Alla scadenza della visione a costo zero, quindi, gli utenti sono liberi di scegliere se effettuare la disdetta o se proseguire con la visione dei contenuti, al costo di 3,99 euro al mese. Il ticket annuale prevede un prezzo di 36 euro.

Coloro che desiderano Prime Video a costo zero possono anche affidarsi alla promozione di Vodafone. Anche il gestore inglese, con la sua promozione Vodafone TV, assicura un anno di Amazon a titolo gratuito. Il ticket Vodafone TV al costo base di 5 euro al mese prevede ampi contenuti di serie tv e film. Anche qui non è previsto un vincolo formale dopo il primo anno per i clienti.