Se c’è un elemento che può non incentivare all’acquisto di un dispositivo pieghevole, oltre al prezzo elevato, è la piega sullo schermo. Possiamo affermare infatti che sul Samsung Galaxy Z Fold 3 è abbastanza visibile.

Nel prossimo modello, secondo alcun recenti leak, la piega si vedrà di meno rispetto a quello attualmente in commercio. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Z Fold 4: la piega si vedrà di meno

Niente di ufficiale, ma secondo una fonte attendibile, il leaker Ice Universe, nel nuovo Fold la piega sarà un po’ meno visibile. La fonte dice che sarà leggermente migliore, non ci si aspetta quindi un significativo passo in avanti, né che la superficie dello schermo sia del tutto omogenea e uniforme in corrispondenza della cerniera, il miglioramento comunque ci sarà.

Precedenti rumor hanno fatto riferimento ad un rinnovato meccanismo di apertura/chiusura dello schermo che implica una revisione della cerniera. La nuova soluzione prevede l’integrazione di una cerniera singola invece che doppia (come nel Fold 3) e non è da escludere che questa modifica permetterà di attenuare anche la piega dello schermo.

Per valutazioni più dettagliate bisognerà attendere il lancio dello smartphone che resta sempre ferma il periodo di lancio fissato per il mese di agosto, oppure eventuali foto e video leaked, un altro pieghevole, il Razr 3, proprio qualche giorno fa è stato protagonista di un filmato che ha mostrato una piega poco evidente.