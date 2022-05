L’operatore Vodafone Italia, per promuovere la propria rete fissa Internet Unlimited dedicata ai propri clienti mobile, ha lanciato un nuovo spot con protagonista Alessandro Cattelan.

Inizialmente, il testimonial chiede se è possibile guardare una serie TV in ogni stanza della casa, anche oltre diversi muri. Subito dopo, avendo ricevuto una risposta affermativa, Cattelan domanda al gruppo quanti dispositivi utilizzano e con quante reti Wi-Fi, ottenendo come risposte “tantissimi” e “uno” rispettivamente. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone Internet Unlimited a prezzo scontato

Il nuovo spot di Vodafone utilizza i claim “copertura in ogni stanza della casa” e “fino a 120 dispositivi connessi”, riferiti alla Vodafone Station, mentre per il Wi-Fi viene citato anche il claim “stabile e inarrestabile” già utilizzato per la rete mobile. Il video promuove il prezzo scontato sulla rete fissa per i già clienti di rete mobile, specificando la disponibilità in negozio e online.

Al momento, sia nei negozi Vodafone che online sul sito ufficiale dell’operatore, i già clienti di rete mobile possono attivare Internet Unlimited a 24,90 euro al mese, ottenendo dunque uno sconto di 3 euro rispetto al prezzo standard di 27,90 euro mensili. Ad ogni modo, Internet Unlimited a 24,90 euro al mese può essere sottoscritta da tutti i clienti mobile Vodafone.

In caso di disattivazione della componente mobile, l’offerta di rete fissa perderà lo sconto e si rinnoverà al prezzo di 29,90 euro al mese. Vodafone Internet Unlimited prevede una connessione illimitata in ADSL, Misto Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH fino a 2,5 Gbps, con Vodafone Station inclusa gratuitamente. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.