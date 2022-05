Prodotti contaminati: casi di salmonella e mercurio in aumento, il nuovo allarme

Mercurio, salmonella, fumonisima, e listerina sono solo alcuni dei batteri, metalli e micotossine che nell’ultimo periodo hanno colpito i prodotti contaminati. Scopriamo insieme quali sono nello specifico gli alimenti coinvolti nel nuovo caso.

Prodotti contaminati: scoperto mercurio, salmonella e metallo nel cibo

Come ben sappiamo la salmonella ha raggiunto persino biscotti, gallette e cioccolato. Tra questi ci sono:

– Gallette di riso al cioccolato (cod. KLP1192) confezione da 70 gr. Tutti i lotti prodotti prima del 29/04/2022 Rice Cakes – Gallette di riso al cioccolato al latte (cod. KLP1166) confezione da 70 gr. Tutti i lotti prodotti prima del 29/04/2022

– Gallette di riso al cioccolato al (cod. KLP1166) confezione da 70 gr. Tutti i lotti prodotti prima del 29/04/2022 Biscotti con gocce di cioccolato Elite (cod. KLP1128). Tutti i lotti prodotti prima del 29/04/2022 con relative date di scadenza, confezione da 180 gr.

Vongole

La salmonella ha raggiunto anche la Pialassa della Baiona (area naturale protetta situata nel territorio del Comune di Ravenna). L’Unità operativa di Igiene degli alimenti di origine animale si è vista costretta a bloccare le attività di raccolta dei molluschi presenti nella zona.

Pollo

Per lo stesso motivo (nonché Salmonella agona e Salmonella infantis) il ministero della Salute ha ritirato anche un lotto di alette di pollo venduto da Carrefour. Trattasi di ‘Pollo allevato a terra origine Italia alette di pollo FQU’, con il numero 0051000478, prodotto da C.A.F.A.R. e scadenza 10-02-2022.

Per quanto riguarda il mercurio, anche in questo caso il ministero della Salute ha dichiarato: “Questo prodotto è stato ritirato dagli scaffali dei supermercati e dai negozi e si tratta di un lotto di trance di pesce spada a mezzaluna surgelate. Il motivo del richiamo è la presenza di mercurio oltre i limiti ammessi”. Il prodotto ha come marca Noriberica venduto in trance da 150/250 grammi. I lotti dei prodotti ritirati sono P22-059-76 con data di scadenza prevista per il 14/09/2023.