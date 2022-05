WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni iPhone meno recenti con iOS 10 e iOS 11 in pochi mesi. Lo ha riferito la risorsa WABetaInfo, che si è affermata come una fonte affidabile di fughe di notizie sul popolare messenger.

Secondo uno screenshot, il supporto per i dispositivi iOS 10 e iOS 11 verrà gradualmente eliminato il 24 ottobre di quest’anno. Questa ipotesi è confermata dal fatto che la versione del sistema operativo iOS 12 è richiesta nella sezione FAQ del sito WhatsApp.

WhatsApp non funzionerà più con il prossimo aggiornamento

Poiché iOS 12 non è ancora disponibile per l’installazione su modelli come iPhone 5 e iPhone 5C, non riceveranno più aggiornamenti WhatsApp nell’autunno del 2022. Tuttavia, è improbabile che molte persone stiano ancora utilizzando iPhone 5, che è uscito nel 2012.

Secondo WABetaInfo, è necessaria la rimozione del supporto per le versioni iOS obsolete per implementare il supporto per le nuove funzionalità di WhatsApp. L’aggiornamento all’ultima versione di iOS garantisce inoltre all’utente l’accesso alle più recenti correzioni di sicurezza del sistema operativo, quindi aggiornare iOS dopo il rilascio di una nuova versione è sempre una buona idea.

Secondo dati non ufficiali, il team di WhatsApp Messenger sta lavorando a una funzionalità che consentirà ai membri del gruppo di vedere un elenco di coloro che hanno lasciato gruppi in futuro. Un’altra funzionalità che molto probabilmente sarà accessibile è la possibilità di chiudere silenziosamente i gruppi senza rilasciare notifiche nella chat generale.

Secondo il portale WABetaInfo, la funzione è disponibile nella versione v2.22.12.4 per Android, a disposizione dei partecipanti al programma di test beta di Google Play. Tuttavia, i normali tester non sono attualmente in grado di utilizzarlo. Questa versione di WhatsApp, che è ancora in fase di sviluppo, presumibilmente presenta una funzionalità inedita: l’opzione “Visualizza i partecipanti passati”, che viene visualizzata in fondo all’elenco generale dei membri del gruppo. Allo stesso tempo, gli addetti ai lavori indicano che chi ha il giusto livello di accesso può osservare gli utenti precedenti.