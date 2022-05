Il Bitcoin Pizza Day si è svolto il 22 maggio, e per Binance è stata un’occasione per lanciare un interessante concorso su Twitter. Di fatto, la piattaforma di scambio criptovalute ha messo in palio sul social network la possibilità di vincere un anno di pizza gratis.

Questa, per molti, è stata vista come un’intelligente mossa di marketing, la quale ha spinto gli utenti a postare associazioni tra Binance e la Pizza italiana. Il concorso durerà fino al 29 maggio e i vincitori che potranno godere di pizza gratis tutto l’anno saranno 5.

Bitcoin Pizza Day: tutti gli eventi più importanti che celebrano quel giorno

È passato un bel po’ di tempo (12 anni) da quando un appassionato di criptovalute qualunque, Laszlo Hanyecz, aveva acquistato due pizze con ben 10.000 BTC. Era esattamente il 22 maggio 2010 e questa fu la prima transazione fisica di Bitcoin mai registrata.

Come accade ogni anno, tutti i grandi protagonisti del mondo crypto celebrano questo giorno. Infatti, oltre a Binance, anche Huboi Global ha approvato il Bitcoin Pizza Day, mettendo in palio 1 BTC per i primi 100 vincitori che compreranno una pizza in DOGE. Sarà necessario seguire delle istruzioni elencate qui.

A questo progetto si è aggiunto anche Pizza DAO. Il suddetto è un progetto di blockchain decentralizzato che tenta di unire la comunità globale di appassionati della pizza con il Web3 celebrano il Bitcoin Pizza Day di domenica.

Questo è un evento che ospiterà tantissime persone in 100 pizzerie di 75 Paesi differenti. Tra questi ci sono in prima linea: Stati Uniti, Argentina, Corea del Sud, Etiopia, Australia, Canada, Regno Unito e molti altri ancora.

Quanto varrebbero quelle pizze oggi?

Tutti sappiamo che da allora il prezzo di Bitcoin è variato tantissimo. Infatti, ai tempi, 10.000 BTC servivano per acquistare due pizze. Oggi con quel valore potremmo acquistare un’infinita di cose.

Nel 2010, 10.000 BTC valevano circa 43$, da allora invece: