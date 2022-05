Per tutti coloro che sono clienti di rete fissa di WindTre è arrivata una bella opportunità. Il noto operatore telefonico sta infatti proponendo ad alcuni di questi clienti un’offerta di rete mobile molto conveniente che include giga senza limiti a soli 4,99 euro al mese.

WindTre propone un’offerta mobile super per i clienti di rete fissa con giga illimitati

Come già accennato, il noto operatore telefonico arancione sta proponendo in questi giorni ad alcuni suoi clienti di rete fissa un’offerta di rete mobile. Nello specifico, si tratta della promo denominata WindTre MIA Unlimited x Super Fibra. Quest’ultima, in particolare, offre ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri e 20 GB di traffico dati per navigare.

Tuttavia, per i clienti di rete fissa che effettueranno la convergenza con questa offerta, i giga saranno pressoché illimitati (sempre fino alla connettività 4G). Il costo dell’offerta è di soli 4,99 euro al mese, i quali saranno poi addebitati alla fattura dell’offerta di rete fissa.

Per avere questa offerta personalizzata, deve essere attivata esclusivamente dell’intestatario dell’offerta di rete fissa. In particolare, il cliente dovrà quindi attivare una nuova scheda sim (o dovrà effettuare la portabilità del proprio numero). I costi per l’attivazione e per la scheda sim sono azzerati.

Per chi volesse avere il supporto alla connettività 5G è comunque disponibile l’offerta WindTre MIA Unlimited x Super Fibra 5G Easy Pay ad un costo però di 9,99 euro al mese ma che include sempre minuti di chiamate illimitati, 100 SMS e giga illimitati.