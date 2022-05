L’operatore telefonico WindTre sta cercando di far tornare con sé alcuni suoi ex clienti. In particolare, l’operatore sta proponendo l’attivazione di una nuova offerta winback che include ogni mese ben 100 GB di traffico dati ad un prezzo molto conveniente.

WindTre tenta alcuni suoi ex clienti con una nuova offerta mobile con 100 GB di traffico dati

Alcuni fortunati ex clienti del noto operatore telefonico WindTre potranno tornare attivando una nuova offerta mobile. Nello specifico, si tratta dell’offerta winback denominata WindTre GO 100 Fire+ FMC. Quest’ultima include ogni mese ben 100 GB di traffico dati e questi, se si fa la convergenza con l’offerta di rete fissa, possono diventare illimitati.

Oltre a questo, l’offerta include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti. Il costo, come già detto, è piuttosto conveniente. Si tratta infatti di 7,99 euro al mese e non sono previsti costi per l’attivazione o costi per la scheda sim.

L’operatore telefonico ha invitato alcuni suoi ex clienti ad attivare questa offerta tramite l’invio di un SMS promozionale. Ecco qui di seguito uno dei messaggi inviati da WindTre:

“Torna in WINDTRE! 100GIGA, 200SMS e minuti illimitati a 6,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E nei nostri negozi entro il 17/05. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e info privacy su windtre.it/go100fpfmc”.

Vi ricordiamo che con l’attivazione di questa offerta sono inclusi senza costi extra il piano tariffario New Basic e il servizio di reperibilità Ti Ho Cercato e la Segreteria Telefonica gratuita.