Ci sono una varietà di fitness tracker indossabili oggi disponibili sul mercato, ma in termini di rapporto prezzo-prestazioni, è estremamente difficile competere con la linea Mi Band di Xiaomi. La serie Mi Band ha dimostrato di avere un ottimo rapporto qualità-prezzo grazie al fatto che possiede la maggior parte delle funzioni che avresti bisogno di un dispositivo indossabile e ha anche un prezzo incredibile da abbinare. Ciò ha portato al suo successo nel mercato.

Xiaomi ha confermato che svelerà ufficialmente il Mi Band 7 la settimana prossima, il 24 maggio. Il Mi Band 7 è il successore del Mi Band 6, che è stato rilasciato nel 2021, e sarà disponibile per coloro che stanno cercando di mettere le mani su un nuovo dispositivo indossabile.

Xiaomi Mi Band 7 sarà presentato la settimana prossima

La società ha dichiarato che gli utenti potrebbero anticipare alcuni miglioramenti in futuro. Uno di questi aggiornamenti consiste in una dimensione dello schermo più consistente. Il display del Mi Band 7 sarà un AMOLED di 1,62 pollici di diametro, che rappresenta un aumento di quasi il 25% rispetto al suo predecessore. Oltre a questo, ci sono state voci secondo cui il display avrà una risoluzione di 192 per 490 pixel e che avrà anche una modalità ‘Always-on’.

A parte questo, non c’è molto altro che si sa sul dispositivo; tuttavia, in base ai precedenti Mi Band che abbiamo visto, prevediamo che avrà le funzionalità standard come il monitoraggio della frequenza cardiaca, il conteggio delle calorie, il conteggio dei passi, il monitoraggio dell’allenamento e così via. Inoltre, non ci sono informazioni sui prezzi.