Bennet cede uno dei suoi punti vendita in Italia, con un importante passaggio di consegne che coinvolge anche 104 dipendenti, ma non destabilizza la presenza dell’azienda sull’intero territorio nazionale.

La notizia fa riferimento al solo negozio di Pradamano, un sito nella provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia. Pochi mesi fa è stata ufficializzata la sua cessione a IperTosano, una realtà affermata in Italia, che ad oggi conta 3500 dipendenti sul territorio. Gli aggiornamenti, tuttavia, sono molto positivi per consumatori e lavoratori; stando a quanto comunicato, tutti i 104 dipendenti saranno assunti con le medesime posizioni lavorative, senza perdite di TFR, giorni di ferie o mensilità accumulate.

Per le offerte Amazon, ed i relativi codici sconto gratis, andate subito ad iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale.

Bennet: gli sconti continuano

Nonostante la chiusura del suo punto vendita, Bennet continua a convincere nel resto d’Italia, con sconti e prezzi decisamente convenienti. All’interno del volantino attivo nel periodo è possibile trovare un prodotto Apple di buon livello, quale è appunto l’iPhone 12, disponibile difatti a soli 599 euro. Il terminale non sarà il più recente tra quelli effettivamente commercializzati, ma resta comunque in grado di garantire prestazioni ancora oggi da top di gamma.

Volendo invece ridurre la spesa sotto i 200 euro, la scelta potrà ricadere su uno a scelta tra Galaxy A22, Galaxy A12 o anche Galaxy A32, modelli di qualità, ma comunque dalle prestazioni decisamente inferiori rispetto al precedente. Per conoscere da vicino i prezzi, e scoprire in maniera più dettagliata cosa offre la campagna promozionale, consigliamo sempre di collegarsi al sito ufficiale.