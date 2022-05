Una selva di sconti specialissimi attende gli utenti nei vari negozi sul territorio nazionale, con la possibilità di fruire delle medesime riduzioni presso i punti Coop e Ipercoop, senza differenze territoriali o vincoli particolari.

Per essere sicuri di risparmiare, potrete comunque decidere anche di affidarvi al sito ufficiale, per una volta, infatti, i prezzi non presentano differenze importanti rispetto a quanto previsto in negozio, e la spedizione è gratis per ogni ordine la cui cifra finale supera i 19 euro. Tutti gli acquisti, inoltre, sono corredati dalla garanzia di 24 mesi, e dalla possibilità di affidarsi alla rateizzazione senza interessi, nel caso in cui si spendessero più di 199 euro.

Coop e Ipercoop: le offerte ed i migliori prezzi

Le offerte legate alla tecnologia, oggi disponibili in esclusiva nei punti vendita di Coop e Ipercoop, non appaiono troppo invitanti per gli utenti che sono alla ricerca dei migliori top di gamma; più che altro sono dedicate ai consumatori che vogliono accedere ai migliori smartphone della fascia media, in vendita a non più di 450 euro circa.

I due prodotti da non lasciarsi assolutamente sfuggire, solamente in questo caso, sono Oppo Find X3 Lite, disponibile a meno di 300 euro, nonché l’ottimo samsung galaxy A53, il cui prezzo rientra proprio nel range appena descritto. Naturalmente con il volantino sarà possibile fruire anche di altri sconti, legati a categorie merceologiche differenti, il consiglio è di aprire quanto prima il sito ufficiale dell’azienda.