Iliad garantisce a tutti i clienti le migliori soluzioni nel campo della telefonia mobile, ma anche nel campo della telefonia fissa il provider ha deciso di applicare una serie di grandi iniziative. Il gestore francese, da inizio anno, prevede una serie di offerte anche per la Fibra ottica.

Iliad, costi, consumi e tariffe per la Fibra ottica in Italia

In linea con le promozioni per le ricaricabili, i clienti di Iliad avranno la possibilità di ricevere massima convenienza per le offerte legate alla telefonia fissa. I costi di Iliad infatti si confermano i più bassi di sempre con consumi quasi illimitati.

La promozione di riferimento di Iliad sul fronte della telefonia fissa è la Iliad Box. Il prezzo base per il rinnovo dell’offerta è di 15,99 euro ogni mese. I clienti avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti, senza scatto alla risposta e anche verso l’estero. Per il pacchetto internet ci sarà connessione internet senza limiti con le velocità della Fibra sino a 4 Gbps.

Il costo mensile di 15,99 euro è valido per valido per coloro che hanno attivato in maniera contestuale una promozione per la telefonia mobile. In caso di mancata ricaricabile, il prezzo previsto per il rinnovo dell’offerta per la Fibra ottica sarà di 23,99 euro al mese.

Non cambiano invece le condizioni necessarie per l’attivazione della tariffa. Previsto, infatti, un costo extra da pagare per un valore una tantum pari a 39,99 euro. La spesa per l’attivazione della rete è indipendente dal costo mensile dell’offerta in abbonamento Iliad Box.