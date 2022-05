Un volantino molto allettante ed invitante vi attende in questi giorni da Trony, grazie alla soluzione prevista ed attiva in ogni singolo negozio sul territorio nazionale, al netto del sito ufficiale dell’azienda stessa.

La campagna promozionale è disponibile, come anticipato, in ogni punto vendita, ricordando ad ogni modo che tutti i prodotti commercializzati sono distribuiti con garanzia della durata di 2 anni dalla data d’acquisto; in altre parole, eventuali difetti di fabbrica (non danni accidentali), verranno riparati a costo azzerato. Non sono invece poste limitazioni di alcun tipo per quanto riguarda la disponibilità sul territorio nazionale.

Trony: le nuove offerte e tutti gli sconti

Con Trony gli utenti hanno la possibilità di accedere ad uno sconto assolutamente invidiabile, a conti fatti i consumatori possono effettivamente pensare di aggiungere una coppia di prodotti al proprio carrello, per avere la certezza di godere di uno sconto del 50% rispetto al prezzo originario di listino.

Il meccanismo è molto chiaro, e non necessita di grandissime spiegazioni; le uniche limitazioni sono legate alla necessità che i due modelli siano differenti, e che non abbiano lo stesso prezzo. La riduzione verrà applicata nello stesso istante di emissione dello scontrino, e sarà legata al modello meno caro della coppia, non sarà difatti possibile scegliere su quale effettivamente applicarla.

Per i dettagli, e sopratutto per conoscere da vicino l’intero meccanismo che regola la campagna, collegatevi subito a questo indirizzo, scoprirete da vicino tutte le singole offerte speciali.