Dall’idea di un progetto avviato circa due anni è nato lo scorso lunedì 16 maggio 2022, la nuova compagnia telefonica italiana Elimobile.

Definito il primo social mobile operator tutto italiano, Elimobile ha sede legale a Milano in viale Francesco Restelli 3/7 ed è gestito proprio dai due imprenditori Colabufo, che ne risulta fondatore, presidente e CEO, e Vacchi, co-fondatore e main investor. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Elimobile: ecco il nuovo operatore virtuale

L’intezione degli investitori e promotori del progetto è di fornire all’utente la propria rete telefonica per vendere in seguito tutto un mix di servizi digitali, accessibili all’interno della piattaforma Elisium. In appoggio alla rete mobile di WindTre, il nuovo MVNO assicura una copertura del 99,7% sul territorio nazionale italiano e assume il prefisso telefonico 324.

Dal 9 maggio 2022 è possibile acquistare una SIM nel sito ufficiale di Elimobile e, una volta completato l’acquisto, si riceverà un’email di conferma ordine con un codice identificativo. Poi la SIM sarà spedita all’indirizzo indicato; per attivarla basterà confermare online i dati personali e completare la procedura di video identificazione. L’operatore propone l’offerta Easy con traffico voce illimitato verso tutti i numeri telefonici di rete fissa e mobile nazionale, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati a 6.99 euro al mese.

E ancora, l’offerta Elite che a 9.99 euro al mese comprende traffico voce illimitato verso tutti i numeri telefonici di rete fissa e mobile nazionale, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 120 Giga di traffico dati. Infine troviamo la Elite x2 con traffico voce illimitato verso tutti i numeri telefonici di rete fissa e mobile nazionale, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 120 Giga di traffico dati.