Nell’ultima versione beta di Google Messaggi sono stati scovati una serie di riferimenti a nuove funzioni su cui gli sviluppatori starebbero lavorando.

Tra queste, così come riferito da “9to5Google”, la più interessante riguarda la possibilità di separare le conversazioni personali da quelle lavorative oppure quella che consentirà agli utenti di sfruttare delle risposte rapide per i messaggi in arrivo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google Messaggi attende un aggiornamento con molte novità

Nel codice dell’ultima versione beta di Google Messaggi, infatti, sono stati scovati dei riferimenti a nuove funzioni su cui il team di sviluppatori è già al lavoro e che presto potrebbero essere messe a disposizione di tutti gli utenti. Di recente Google ha lavorato molto per rendere le varie proprie applicazioni utili, “proattive” e studiate per comprendere i dati degli utenti e organizzarli al meglio.

Degli esempi sono rappresentati dalla categorizzazione delle conversazioni o dalla possibilità di sfruttare un sistema di risposte rapide per i messaggi in arrivo. Nell’ultima beta lo staff di 9to5Google ha trovato dei riferimenti a una funzione che suggerirà agli utenti azioni pertinenti ad un particolare messaggio: per esempio, se il sistema ritiene che un determinato messaggio sia importante, suggerirà all’utente di contrassegnarlo con una stella, in modo da poterlo ritrovare facilmente in un secondo momento.

Un’altra potenziale azione menzionata è quella relativa alla “programmazione del momento”, anche se non è chiaro cosa consentirà effettivamente di fare. Stando a quanto si apprende, i suggerimenti verranno attivati ​​da cose comuni, come le date e i numeri di telefono che gli utenti potrebbero volere salvare per usarli successivamente.