Durante il Google I/O, l’azienda di Mountain View ha parlato del futuro di Android Auto e di come il sistema è destinato a cambiare ed evolversi. I sistemi di infotainment in grado di supportare Android Auto ormai sono molto diffusi e rappresentano una parte essenziale dell’esperienza di guida dei veicoli.

Per rendere sempre più sicuro e funzionale il sistema, Google ha sviluppato una nuova interfaccia grafica che presenta nuovi elementi inediti. Il brand ha rivoluzionato il look generale con un lavoro che lo ha stravolto e migliorato.

L’interfaccia utente ora è più flessibile e quindi è in grado di adattarsi alle diverse configurazioni di schermi utilizzate dalle aziende. Non importa che la diagonale sia ridotta o molto ampia, la configurazione base prevede lo split-screen per avere sempre sotto controllo sia le mappe che le altre funzioni.

Google ha deciso che era tempo di rinnovare Android Auto e rendere l’interfaccia più funzionale ed intuitiva per i guidatori

I controlli sono stati semplificati per migliorare le interazioni ed evitare distrazioni.La posizione dei controlli multimediali e dei messaggi è posizionata nella porzione di schermo più vicina al guidatore per facilitare l’uso. In ogni caso, gli utenti potranno regolare i controlli multimediali e i messaggi con un semplice click oppure utilizzare la voce con Google Assistant.

Inoltre, lo stesso assistente vocale diventa più presente, fornendo soluzioni rapide ad eventuali problemi o avvisando il guidatore sul tempo di viaggio. Con la nuova versione di Android Auto verrà data anche maggiore importanza all’intrattenimento.

Sarà possibile riprodurre video e anche collegare lo smartphone per trasmettere via cast i contenuti dal device. Le vetture più recenti potranno contare anche sulla navigazione web e sul supporto completo a YouTube mentre la macchina è ferma.

Purtroppo non è chiaro quando questi aggiornamenti saranno rilasciati, quindi non resta che attendere maggiori dettagli.