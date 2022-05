Il mondo del gaming è diventato sempre più competitivo e per raggiungere alti livelli serve un’attrezzatura adeguata. Non è facile trovare componenti di qualità ad un prezzo accessibile ma le cose stanno per cambiare. Il nuovo monitor INNOCN 40C1R sembra destinato a rivoluzionare il settore nonostante sia stato appena annunciato.

L’obiettivo del produttore è quello di riuscire ad offrire le prestazioni elevate dei prodotti realizzati dai brand di riferimento nel settore ad un prezzo nettamente inferiore. La scheda tecnica di INNOCN 40C1R, infatti, non teme rivali.

Il monitor può vantare una diagonale di 40 pollici che si sviluppano in formato Ultrawide con un formato di 21:9. Questa soluzione è stata pensata per simulare una configurazione a due monitor ma senza il fastidio di avere una interruzione nel mezzo.

INNOCN 40C1R è un monitor 4K pensato per offrire la massima immersione ai gamer grazie alla diagonale da ben 40 pollici e formato Ultrawide 21:9

Il pannello ha una risoluzione WQHD pari a 3440 per 1440 pixel mentre il refresh rate arriva a 144Hz. Inoltre è presente il supporto alla tecnologia HDR 400 per un migliroe contrasto e la luminosità di picco raggiunge i 400 nits.

Trattandosi di un monitor che guarda alla fascia alta del mercato, INNOCN 40C1R può contare anche sulla calibrazione di fabbrica. Il certificato disponibile in confezione attesta che il pannello raggiunge la copertura sRGB al 100% con un △E<2.

Dal punto di vista delle porte, la dotazione è molto ricca e vanta due HDMI 2.0, una DP, un jack da 3.5mm e una USB Type-C con supporto alla ricarica rapida a 90W. Non manca il sistema di casse integrato per la fruizione dei contenuti senza accessori esterni. Il prezzo su Amazon lo rende un best-buy considerando la scheda tecnica.