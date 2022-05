Il colosso della logistica internazionale DHL ha annunciato di aver stretto una partnership con Volvo Trucks. Il produttore automotive sarà il fornitore di una grande flotta di camion elettrici allo spedizioniere.

In questo modo, DHL potrà avere una importante svolta nel processo di transizione green messo in atto dalla società. Infatti, il brand è stato tra i primi nel settore logistico ad attuare piani di riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dalle proprie attività.

Considerando la diffusione del trasporto su gomma, è chiaro come il potenziale dell’elettrificazione in questo settore sia enorme. Grazie a Volvo Trucks sarà possibile convertire la flotta di veicoli aziendali in camion elettrici e permettere un cambiamento sostanziale.

Volvo Trucks e i suoi camion elettrici saranno fondamentali nel processo di transizione ecologica avviato da DHL

I camion elettrici permetteranno a DHL di ridurre la propria impronta di carbonio abbattendo le emissioni nocive. Inoltre, l’azienda potrà risparmiare sui costi di carburante e di manutenzione, un aspetto non certo trascurabile.

L’accordo tra DHL e Volvo Trucks prevede una fornitura iniziale di 44 camion. In particolare, i veicoli saranno attivi per le strade europee e, se tutto dovesse andare secondo i piani, non è da escludere l’ampliamento della flotta. I veicoli in questione sono i Volvo FL e FE, camion da 16 tonnellate con una batteria di percorrere fino a 300km.

Pablo Ciano, Executive Vice-President di Deutsche Post DHL Group, ha commentato: “Ci impegniamo a soddisfare la crescente domanda di soluzioni ecologiche e sostenibili e vogliamo raggiungere il nostro obiettivo a lungo termine di zero emissioni entro il 2050. In qualità di fornitore di servizi logistici, la conversione della nostra flotta di veicoli è una leva importante per aiutarci a evitare le emissioni di CO2 su anche la strada. Molte delle nostre divisioni beneficeranno quindi di questo accordo con Volvo Trucks“.