Il colosso Vivo, dopo aver lanciato l’S15e in Cina, venerdì 13 maggio presenterà altri due smartphone: l’S15 e l’S15 Pro.

Sulle specifiche tecniche non è stato detto nulla, ma il vicepresidente della società, Jia Jingdond, ha confermato che i dispositivi supporteranno la ricarica rapida da 80 Watt e molto altro. Ecco i dettagli.

Vivo V15 e V15 Pro anticipati dall’azienda

Oltre alla ricarica rapida da 80W si è parlato di un processore di punta, oltre che una fotocamera di tutto rispetto. Secondo indiscrezioni, comunque, l’S15 Pro dovrebbe essere equipaggiato con il MediaTek Dimensity 8100, mentre l’S15 con lo Snapdragon 870.

Oltre a ciò, non si hanno ulteriori informazioni. Tuttavia, però, Vivo ha condiviso alcune immagini scattate sia con S15 che vanta una fotocamera principale da 64 MP secondo rumor, che con S15 Pro con un sensore principale da 50 MP con OIS.

Che dire, le foto sono davvero impressionanti, sicuramente il colosso ha puntato molto su questo punto di vista. Non ci resta che attendere l’uscita dei due nuovi smartphone. Vivo V15 Pro è sbarcato in commercio (in India) a partire dall’8 marzo prossimo ad un prezzo consigliato di circa 359 euro (28.990 Rs).