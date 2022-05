Trony non finisce mai di stupire, anche in questi giorni di inizio Maggio, l’azienda è stata in grado di proporre al pubblico italiano una serie di ottime offerte dai prezzi decisamente concorrenziali, anche applicati su prodotti di qualità.

Il volantino che ogni utente sperava di vedere, è forse una delle migliori soluzioni attualmente disponibili sul mercato, proprio per la versatilità degli sconti attivati dall’azienda, anche in termini di presenza in Italia. Dovete infatti sapere, che tutti gli acquisti possono essere completati senza difficoltà in ogni negozio, con accesso immediato senza differenze, né vincoli particolari.

Trony: offerte dai prezzi sempre più convenienti

Spendere poco con Trony è davvero possibile, tutti gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere ad un elevato quantitativo di sconti, con prezzi alla portata e prestazioni al top.

I modelli di cui è possibile sicuramente consigliare l’acquisto, sono rispettivamente Galaxy S20 FE e Galaxy S21 FE, prodotti assolutamente invidiabili in termini prestazionali, ed anche di specifiche tecniche. Ricordiamo infatti, che entrambi presentano le rispettive schede dei Galaxy S della loro generazione, con la sola sostituzione del processore integrato.

Per gli utenti che invece vorranno mettere le mani su un Apple iPhone 12, ricordiamo comunque che attualmente da Trony è in vendita a soli 649 euro (la variante prevede 64GB di memoria interna). Per le nuove informazioni, i prezzi ed i dettagli del caso, ricordiamo essere possibile collegarsi a questo sito.