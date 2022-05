Sconti da impazzire da Coop e Ipercoop, la nuova campagna promozionale assume nuove connotazioni che spingono gli utenti a riuscire a spendere sempre meno, senza difficoltà di sorta.

L’accessibilità della corrente campagna promozionale è veramente estrema, poiché tutti i consumatori si ritrovano a fare i conti con gli sconti sul territorio nazionale, senza differenze territoriali o di soci di appartenenza. In aggiunta, coloro che spenderanno più di 199 euro, potranno comunque richiedere il Tasso Zero.

Coop e Ipercoop: le offerte sono molto allettanti

La campagna promozionale di Coop e Ipercoop nasconde al proprio interno tantissime occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, sempre nell’ottica di riuscire a spendere poco o niente, anche sugli smartphone.

Il modello che maggiormente ha catturato la nostra attenzione, è senza dubbio l’ottimo Samsung Galaxy A53, un terminale da poco lanciato sul mercato nazionale, disponibile alla cifra finale di soli 449 euro, ma con alle spalle una scheda tecnica pronta per far sognare i consumatori con prestazioni da quasi top di gamma.

L’alternativa più economica, ma ugualmente performante, è rappresentata dall’ottimo Oppo Find X3 Lite, un modello disponibile da poco più di un anno, e surclassato dal Find X5 Lite, ma comunque ancora all’altezza del mercato e della situazione. Non mancano, infine, soluzioni ancora più economiche, come motorola Moto E40, Galaxy A03 o Realme C11.

Tutti i prodotti, come anticipato, sono commercializzati alle normali condizioni di vendita, e sono acquistabili senza problemi in ogni negozio in Italia.