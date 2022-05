Segni zodiacali: quali sono i più tecnologici dell'oroscopo?

Che voi ci crediate o meno, che sia per puro caso o per una ragione ben precisa, i segni zodiacali molto spesso rispecchiano la verità sui caratteri delle persone. Ebbene, sapevate che la passione per la tecnologia è dipesa anche dal segno zodiacale? Ce ne sono alcuni che hanno una vera e propria predisposizione per tutto ciò che è tecnologico. Scopriamo quali sono i cinque segni più tecnologici dello zodiaco.

Quinto posto: Bilancia. Quelli tecnologici… ma non troppo!

Sei affascinato dalla tecnologia ma spesso non ti accorgi di quanto possa aiutarti nella vita. A volte acquisti un prodotto ma non lo sfrutti al massimo. Ti piace confrontarti con i tuoi amici prima di fare un acquisto, per poi metterlo in mostra e far vedere a tutti il nuovo arrivo in casa tua. La tecnologia ti serve a soddisfare i tuoi gusti, non la vedi come qualcosa che può aiutarti nella vita.

Quarto posto: Sagittario. Quelli che fanno finta di sapere tutto

Se qualcuno ti chiede informazioni su un nuovo prodotto in vendita, tergiversi e corri ad informarti perché in realtà non ne sai tantissimo. Anche se ti piace farlo credere agli altri. Ostenti conoscenze che non possiedi fino a quando non vieni beccato dal vero esperto. Forse perché sei affascinato dalla tecnologica ma proprio non ci capisci niente. Hai provato anche a formattare il computer, ma sei ancora al punto di partenza.

Terzo posto: Vergine. Gli ipercritici

Sei molto incuriosito dal mondo della tecnologia. Ti piace scoprire nuovi oggetti e nuovi prodotti. Spesso dedichi molto tempo a queste ricerche e provi a capire come funziona l’oggetto che hai acquistato. Questa curiosità ti porta ad essere molto critico nei confronti di tutti i prodotti, provi sempre a trovare i difetti in tutto ciò che acquisti. Sei invidioso della manualità dei veri esperti, forse per questo critichi tutto.

Secondo posto: Gemelli. Quelli che non ne possono fare a meno

Una vita senza tecnologia non è degna di essere vissuta. Sincronizzi lo smartphone con orologio, televisore e tutti gli elettrodomestici presenti in casa. Hai un sistema d’allarme modernissimo. La tecnologia ti appassiona e ti diverte, ti piace aggiornarti in continuazione. Hai tutto ciò che è appena stato messo sul mercato. Respiri le onde del wi-fi più dell’ossigeno.

Primo posto: Acquario. Quelli che vivono circondati dalla tecnologia

Urano è il maestro della tecnologia ed è il tuo pianeta. Non puoi non amare tutto ciò che è tecnologico. Tra i segni zodiacali più tecnologici tu sei al primo posto, non c’è gara. Ti piace circondarti da tutti gli oggetti più innovativi del momento. Hai abbandonato da tempo carta e penna per passare al tablet. Hai due telefoni, pc fisso, portatile e nella tua casa ci sono almeno dieci telecomandi. La tecnologia per te serve a rendere il mondo un posto migliore.