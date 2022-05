L’operatore WindTre sta proponendo, ad alcuni ex clienti che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale, l’offerta denominata GO 100 Fire+ FMC a meno di 7 euro al mese.

Per attivare questa offerta proposta dall’operatore, come al solito è necessario ricevere l’SMS promozionale della campagna winback. Scopriamo insieme cosa comprende.

WindTre propone agli ex clienti la GO 100 Fire + FMC

Nel dettaglio, WindTre GO 100 Fire+ FMC prevede un bundle mensile di minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile in 4G, il tutto al costo di 6,99 euro al mese. Ecco l’esempio di SMS ricevuto da alcuni ex clienti: “Torna in WINDTRE! 100GIGA, 200SMS e minuti illimitati a 6,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E nei nostri negozi entro il 12/05. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e info privacy su windtre.it/go100fpfmc”.

Come indicato nel messaggio, il costo di attivazione e quello della nuova SIM sono entrambi gratuiti. Per quanto riguarda invece la scadenza, in questo caso è possibile recarsi in negozio entro il 12 Maggio 2022, ma non è escluso che possano essere inviate anche altre date. Per coloro che non ricevono alcun SMS winback, si ricordano le altre offerte operator attack della gamma WindTre GO, attivabili anche online tramite una pagina dedicata.

Riguardo ai costi extrasoglia, dopo aver terminato tutti gli SMS viene applicato un prezzo pari a 29 centesimi di euro per ogni SMS inviato. Consumati invece i Giga, è previsto un costo di 99 centesimi di euro per 1 Giga di traffico dati, valido fino alle ore 23:59. Se il cliente termina questo Giga prima del tempo limite, fino al giorno successivo viene applicato un blocco alla navigazione in internet.