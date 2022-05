Grazie a Google Chrome versione 88, che è stato rilasciato all’inizio dello scorso anno, puoi già controllare la sicurezza delle password salvate sul tuo account Google e vedere quali credenziali devono essere aggiornate in caso di violazione. Questa funzione non era precedentemente disponibile. Google sta ora migliorando quel servizio con l’aggiunta di una funzionalità dell’Assistente Google che cambierà automaticamente le tue password compromesse.

Anche se Google ha presentato l’aggiornamento automatico della password al suo evento I/O l’anno scorso, fino a poco tempo è stato reso disponibile solo a un numero ristretto di utenti Android. Come riportato da Max Weinbach, un leaker, la funzione viene ora resa disponibile a un insieme più ampio di utenti di Chrome.

Google Assistant si aggiorna per più utenti

Durante l’accesso a un sito Web utilizzando una password che potrebbe essere stata compromessa in passato, l’assistente ora ti avviserà del rischio e si offrirà di aggiornare la tua password per tuo conto. Quando fai clic sul pulsante blu, Google ti collegherà al sito Web preciso in cui deve essere aggiornata la tua password, che puoi quindi completare.

Il gestore password integrato in Chrome ti darà la possibilità di generare una nuova password per te, utile se vuoi risparmiare tempo inserendo una password sostitutiva sicura. In alternativa, se vuoi costruire qualcosa di diverso, puoi sempre assumere questa procedura e cambiarla.

Premesso che, per il momento, l’aggiornamento automatico delle password non è disponibile su tutti i siti web. È supportato solo un numero limitato di siti Web e, nel caso in cui l’assistente non sia in grado di aggiornare la password, ti verrà richiesto di farlo manualmente.