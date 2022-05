Grazie al suo fattore di forma distintivo e all’aspetto accattivante, la serie Galaxy Z Flip di Samsung fa una potente dichiarazione di stile. Il Galaxy Z Flip 3 dell’anno scorso era tutto incentrato sulla moda e sull’aspetto. Samsung ha fornito lo smartphone in una varietà di colori affascinanti, oltre ad alcune scelte di personalizzazione extra che hanno permesso agli acquirenti di mescolare e abbinare colori diversi per pannelli posteriori e cornici. Secondo un recente leak, il prossimo Galaxy Z Flip 4 seguirà la stessa strada.

Samsung offrirà il Galaxy Z Flip 4 in almeno quattro colori, secondo Ross Young di Display Supply Chain Consultants (DSCC): oro, grigio, azzurro e viola chiaro. È improbabile che questo sia un elenco completo e, dato che il modello dell’anno scorso era disponibile in sette colori, è logico prevedere che ci saranno ulteriori variazioni di colore. Per fare un confronto, il Galaxy Z Flip 3 era disponibile in bianco, verde, lavanda e nero. Inoltre, il negozio online di Samsung includeva tre esclusive opzioni di colore: grigio, bianco e rosa.

Galaxy Z Flip 4 e Fold 4 includeranno un potente chip

Young ha anche rivelato le potenziali combinazioni di colori per il Galaxy Z Fold 4. Ha detto che il telefono sarà disponibile in beige, nero e grigio. Il Galaxy Z Fold 3 era disponibile anche in tre colori: Phantom Black, Phantom Green e Phantom Silver. Secondo una fonte separata, Ice Universe, Galaxy Z Flip 4 e Fold 4 saranno alimentati dal chipset Snapdragon 8 Gen 1 Plus non annunciato di Qualcomm basato sulla tecnologia 4nm di TSMC.

Al momento, sappiamo praticamente poco dei pieghevoli di quarta generazione di Samsung. Secondo recenti rapporti, il Galaxy Z Flip 4 avrà una batteria più grande e un display esterno. Nel frattempo, una voce precedente affermava che entrambi i pieghevoli avrebbero incluso uno scanner di impronte digitali sul lato. Si prevede che i pieghevoli di nuova generazione di Samsung arriveranno sul mercato nel terzo trimestre di quest’anno.