WhatsApp: immagine del profilo e truffa, ecco perchè dovete cancellare la vostra foto

L’account WhatsApp è ormai una prerogativa principale di ogni utente, soprattutto se questo predilige la comunicazione tramite messaggi. Infatti non c’è metodo migliore per tenersi in contatto, soprattutto se si tratta di messaggistica istantanea ad alto livello.

L’app nota ormai in tutto il mondo, raccoglie sotto la stessa piattaforma centinaia di milioni di utenti, i quali amano WhatsApp. Ognuno di essi personalizza il proprio profilo con un motto, frase o una parola che li rappresenti. Inoltre è fortemente distintiva la solita immagine del profilo, la quale però può portare anche alcuni grattacapi.

WhatsApp: l’immagine del profilo è un grande pericolo per tutti, ecco perché rimuoverla

Non sono mai mancate le soluzioni interessanti a WhatsApp, anche se spesso gli utenti si sono trovati in situazioni davvero al limite. Queste hanno portato tante persone ad abbandonare l’applicazione, soprattutto per via di alcuni problemi con la privacy.

Proprio questo è uno degli aspetti che la piattaforma cura di più, anche se in determinati momenti tutto viene meno. Un numero indeterminato di contatti fake sta infatti facendo incetta di immagini del profilo di alcuni utenti malcapitati. Mediante questa truffa, o meglio reato, dato che ci ritroviamo di fronte ad un furto di identità, avverrebbe il misfatto.

Il contatto fake contatta l’utente a cui ha rubato l’immagine del profilo e gli chiede una somma in denaro. Il ricatto è il seguente: a fronte di una sorta di riscatto, il malfattore prometterà di eliminare il suo numero e quindi il suo contatto con l’immagine.

In caso contrario il fake user continuerà ad esercitare attività usando l’immagine del povero malcapitato. State quindi molto attenti e almeno per un po’ eliminate la vostra faccia da WhatsApp.