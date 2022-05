Una voce che è circolata sull’Apple Watch 8 è che includerà funzionalità di monitoraggio della temperatura corporea e uno degli addetti ai lavori più rispettati del settore ha affermato che la funzione potrebbe essere ancora inclusa nel wearable di Apple 2022.

Nel suo ultimo rapporto, l’analista del settore Ming-Chi Kuo afferma che Apple sta ancora lavorando per ottimizzare gli algoritmi per il monitoraggio della temperatura corporea, al fine di verificare che i dati in arrivo siano affidabili. È possibile che Apple Watch 8 sia dotato della funzionalità se gli algoritmi utilizzati corrispondono alla qualità richiesta.

Apple Watch 8 sarà rilasciato quest’anno

È difficile eseguire una misurazione precisa della temperatura corporea poiché la temperatura della pelle cambia rapidamente in base all’ambiente esterno, secondo Kuo. ‘Poiché uno smartwatch non dispone della tecnologia per supportare il rilevamento della temperatura interna, richiede un algoritmo efficace per funzionare insieme ad esso’.

Successivamente, Kuo afferma che Samsung ha a che fare con problemi di algoritmi simili a questi con lo sviluppo del Galaxy Watch 5 e il dispositivo indossabile potrebbe non essere in grado di eseguire il monitoraggio della temperatura corporea se l’analisi del software non funzionerà per allora.

Gli osservatori Apple che sono in circolazione da un po’ potrebbero ricordare che il monitoraggio della temperatura corporea doveva essere originariamente incluso nell’Apple Watch 7. Secondo Ming-Chi Kuo, gli algoritmi essenziali non soddisfacevano lo standard necessario nel periodo di tempo appropriato.

Il sensore di temperatura corporea dovrebbe essere incluso nella versione 2022 dello smartwatch, secondo diverse fonti credibili. Fortunatamente, questa informazione aggiuntiva chiarisce cosa sta causando il ritardo e suggerisce che la decisione se includere o escludere la funzionalità è ancora nell’aria in questo momento.