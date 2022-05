Con un annuncio a sorpresa, Infinity Ward ha confermato il titolo del nuovo capitolo della saga di Call of Duty. Il gioco prenderà il nome di Modern Warfare II e rappresenterà il remake completo della versione omonima del 2009.

Il progetto segue quanto già fatto nel 2019 con Call of Duty: Modern Warfare Remastered, progetto sviluppato da Raven Software e versione aggiornata del titolo 2007. Purtroppo, al momento non si conoscono ulteriori dettagli su Call of Duty: Modern Warfare II ne tanto meno quali saranno le feature principali del titolo.

Certamente la storia seguirà le vicende già trattate nella versione originale, ma il comparto grafico e tecnico sarà tutto nuovo. Ci aspettiamo un’esperienza di gioco completamente nuova e, come precedentemente annunciato da Infinity Ward, il titolo sarà ovviamente compatibile con le console next-gen.

Il team di Infinity Ward sta lavorando ufficialmente allo sviluppo di Modern Warfare II, la versione Remastered del famoso capitolo della saga di Call of Duty

Molto probabilmente arriveranno ulteriori affinamenti tecnici che renderanno il gameplay e la grafica eccezionale. Call of Duty: Modern Warfare II si prepara quindi a tornare in grande stile e continuare la storia iniziata con il primo capitolo e che vedrà la squadra speciale della Task Force 141 impegnata a fronteggiare il potere di Vladimir Makarov.

Purtroppo al momento non sono disponibili ulteriori dettagli oltre il nome e le pochissime informazioni rilasciate dalla software house. Il debutto è atteso entro fine anno e il titolo sarà il decimo gioco appartenente alla serie Modern Warfare.

Inoltre, possiamo già aspettarci che Activision sia al lavoro per realizzare anche Modern Warfare III, terzo e ultimo capitolo principale della serie. Considerando questo gioco, la saga di Call of Duty arriverà a contare ben quarantasette titoli complessivi.