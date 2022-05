Durante lo svolgimento della Imperial Commissary Collectors Convention (ICCC), un evento per collezionisti dedicato a Star Wars, ha fatto un intervento anche Ian McDiarmid. L’attore ha interpretato l’Imperatore Palpatine nella Saga creata da George Lucas e, rispondendo ad una domanda, ha confermato una notizia molto importante.

A Ian McDiarmid è stato chiesto se, dopo Episodio IX – L’Ascesa di Skywalker, sarebbe tornato ad interpretare l’Imperatore Palpatine. L’attore ha risposto che “C’è uno show in arrivo ambientato in un tempo in cui il mio personaggio è considerato molto attivo. Non posso confermare se vedrete o meno il mio corpo fisico, ma certamente sentirete la mia presenza“.

Considerando queste parole, molto probabilmente l’Imperatore Palpatine tornerà in una serie Disney+ in uscita. Purtroppo non è chiaro in quale, ma la risposta più ovvia sembra essere solo una.

Ian McDiarmid ha confermato che si sentirà la presenza dell’Imperatore Palpatine nei nuovi progetti a tema Star Wars in arrivo su Disney+