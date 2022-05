MediaWorld spinge i consumatori ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, con una campagna promozionale di assoluto rispetto, al cui interno si possono scovare ottime offerte e prezzi sempre più economici.

Il volantino risulta essere attivo, come al solito del resto, in ogni singolo negozio in Italia, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale. Tutti coloro che opteranno per questa seconda opzione, devono comunque sapere che potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

MediaWorld: gli sconti sono veramente incredibili

Gli sconti del volantino MediaWorld spaziano tra le più svariate categorie merceologiche, ma anche fasce di prezzo della stessa telefonia mobile. Tra queste annoveriamo chiaramente l’ottimo Apple iPhone 13, un modello da pochissimo lanciato sul mercato nazionale, con il quale il cliente si ritrova ad avere la possibilità di godere di prestazioni da top di gamma, dietro il pagamento di circa 826 euro per il suo acquisto.

Non mancano chiaramente anche altri prodotti decisamente più economici, quali possono essere Samsung Galaxy A22, ma anche Redmi Note 10 pro, Xiaomi 11 Lite, Redmi 9C e Redmi Note 11, tutti proposti alle medesime condizioni. In altre parole sono distribuiti completamente sbrandizzati, con garanzia di 24 mesi, la quale è perfetta per coprire solo ed esclusivamente i difetti di fabbrica, non i danni accidentali causati dagli utenti.

Tutte le restanti offerte, con i singoli prezzi elencati nel dettaglio, risultano essere disponibili in esclusiva sul sito ufficiale, in modo da conoscere da vicino le varie opportunità.