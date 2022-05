Il marchio Ferrari in questi giorni è sulla bocca di tutti, non solo per i successi in Formula 1 ma anche per aver presentato la 296 GTS. Parliamo della più recente evoluzione di berlinetta sportiva spider a due posti che usufruisce di una nuova motorizzazione V6 turbo da 663 CV con motore elettrico che può erogare altri 167 CV.

Tuttavia, c’è un’altra Ferrari che ha praticamente sconvolto tutti. Parliamo de LaFrerrari Aperta, prodotta tra il 2016 e 2018 e finita all’asta su Bring. Ci sono solamente 210 veicoli di questo tipo e la cifra di vendita è davvero assurda.

Ferrari LaFerrari Aperta: la cifra di vendita all’asta di questa straordinaria auto

Questa Ferrari è unica perché è praticamente nuova. Il contachilometri segna 260 km da quando è stata acquistata nel 2017, quindi praticamente nulla. Né incidenti né sinistri di nessun tipo: è perfetta. Il bolide ibrido è rifinito nel classico Rosso Corsa, con interni in Alcantara e pelle nera con accenti rossi.

Motore assurdo: un classico V12 in grado di erogare 800 CV e 700 Nm di coppia, abbinato ad un’unità elettrica da 120 kW che aggiunge 163 CV per una potenza totale di 963 CV. Prestazioni praticamente da auto di Formula 1, essendo che può raggiungere la velocità massima di 350 km/h, con uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi.

Ad oggi, l’offerta più alta per quest’auto è di ben 4 milioni di dollari, ossia il doppio rispetto al suo valore originale (quasi 2 milioni). Tuttavia, l’asta non è ancora giunta al termine, essendo che il 9 maggio è il termine per presentare un’ultima offerta. Quindi, potenzialmente, quest’auto potrebbe far guadagnare al padrone qualche altro milione di euro!