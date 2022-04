Carrefour: ora la catena "regala" una casa in legno prefabbricata

Nel ventunesimo secolo le case prefabbricate sono piuttosto quotate, che siano in legno, in cemento, in acciaio o in qualsiasi altro materiale. Le aziende produttrici sono tantissime, come per esempio quella in Ucraina denominata Solidbud (attualmente ferma a causa della guerra). In alternativa però è possibile acquistarle anche su AliExpress, Amazon, Leroy Merlin, Ikea ed ora anche nella nota catena di supermercati e ipermercati francese Carrefour.

Carrefour: dalla frutta alle case prefabbricate

A vendere la nuova casa prefabbricata in legno Anna di Palmako è la catena Carrefour situa in Spagna. Il prezzo di mercato è di 20.676,60 euro, ma si può acquistare sul sito a 18.202,21 euro.

La struttura è formata da due vani di diverse dimensioni, nonché la camera da letto principale e la sala da pranzo con cucina. La superficie è di 26,8 mq e le pareti sono alte 2,29 metri con uno spessore di 70 millimetri. Ha un volume di 75 metri cubi e dimensioni di 4 per 7,7 metri. Il materiale che la compone è il legno di abete nordico e gode di una garanzia di cinque anni.

Inoltre la casa offre due finestre frontali e una laterale di 117 per 145 centimetri e finiture rettilinee negli angoli per una migliore resistenza al vento e alla pioggia. L’ingresso ha una dimensione di 73 per 188 cm con due cancelli in legno lamellare, vetrocamera e rinforzo inferiore in acciaio Inox e serratura a cilindro. Sebbene il pavimento sia compreso nell’ordine, rimane escluso il tessuto di asfalto per il tetto o per la superficie interna. Ovviamente è compreso il manuale di istruzioni così che il cliente riesca a montare la casa in totale autonomia.