Trony rinnova le offerte del proprio volantino, mettendo a disposizione dei consumatori nazionali una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere, al cui interno si possono scovare occasioni in grado di soddisfare tutti i clienti.

I prezzi sono bassi e decisamente concorrenziali, ma attenzione alle modalità di acquisto; come al solito del resto, queste non potranno essere completate sul sito ufficiale di Trony, ma dovranno essere sempre e soltanto legate ai vari negozi sparsi per il territorio nazionale, senza differenze territoriali di alcun tipo.

Trony: questi sconti vi faranno letteralmente impazzire

Fino al 4 maggio 2022, in ogni singolo punto vendita Trony, è stata attivata una campagna promozionale dai prezzi veramente concorrenziali, rappresentante la perfetta conclusione per riuscire a spendere poco, godendo comunque di un’ottima qualità generale. E’ questo il caso, ad esempio, di Apple iPhone 12, un prodotto non proprio recente, data la commercializzazione da più di un anno, ma comunque caratterizzato da specifiche di alto livello, ed un prezzo più basso, pari a 649 euro.

Tutti gli utenti che invece vorranno acquistare un dispositivo Android, potranno scegliere tra Galaxy S21 FE, disponibile pensate a soli 499 euro, come anche Galaxy A52s, Galaxy A52, TCL 20L+ e TCL 20SE, Motorola Moto G31, Realme C11 o similari. I prodotti, come era facile immagine, sono acquistabili alle normali condizioni di vendita, che corrispondono alla solita garanzia di 24 mesi, oltre alla variante no brand. Se volete approfittare delle ottime offerte, invece, ricorrete subito alle pagine che trovate sul sito ufficiale, scoprirete i singoli prezzi.