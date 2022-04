La nuova generazione di smartphone Sony Xperia secondo le ultime indiscrezioni è prontissima per essere presentata al mondo intero.

Maggio è il mese che il colosso ha scelto per mostrare al mondo il nuovo Sony Xperia 1 IV, ma ci si aspetta anche che sveli Sony Xperia 5 IV e Xperia 10 IV. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Sony Xperia: i nuovi modelli in arrivo a maggio 2022

Nel corso dei mesi sono state molte le voci che si sono accumulate riguardo questi nuovi dispositivi, tra cui i dettagli e le prime immagini dell’Xperia 1 IV, ma anche qualche specifica sull’Xperia 5 IV e i render dell’Xperia 10 IV. A bordo dei primi due ci aspettiamo di trovare l’ultimo chipset Snapdragon 8 Gen 1, mentre il solo 10 IV dovrebbe essere alimentato da uno Snapdragon 690.

L’appuntamento è fissato per l’11 maggio, e qui sotto potete guardare il teaser trailer rilasciato che offre una rapida carrellata della storia dell’Xperia 1. Miglioramenti sono attesi anche per il comparto fotografico che dovrebbe vedere l’adozione di un sensore principale da almeno 48 megapixel e, probabilmente, anche di un modulo telescopico con zoom ottico.

Oltre al nuovo Xperia 1 IV sono attesi anche Xperia 5 IV ed Xperia 10 IV. Per il primo si prevede un processore Snapdragon 8 Gen 1, un display OLED da 6,1 pollici e una configurazione a tripla fotocamera sul retro. Per Xperia 10 IV si ipotizza un display OLED da 6 pollici e una configurazione sempre a tripla fotocamera sul retro. Che dire, non resta che attendere ancora un paio di settimane per scoprire tutti i dettagli.