Fra circa un mese farà il suo debutto ufficiale del nuovo servizio in abbonamento di casa Sony. Nel frattempo, però, gli utenti potranno godersi i nuovi giochi in arrivo a maggio su PlayStation Plus. Tra questi, ci sarà anche l’ultimo videogame di EA Sports, ovvero FIFA 22.

PlayStation Plus: ecco i nuovi giochi che saranno disponibili da maggio per gli abbonati

In attesa dell’arrivo ufficiale della nuova versione di PlayStation Plus a giugno, gli utenti potranno godere appieno dei nuovi videogiochi inclusi con l’abbonamento per il mese di maggio. Tra questi, abbiamo già accennato alla presenza di uno dei videogiochi di sport più famosi prodotto da EA Sport, cioè FIFA 22.

Nella lista c’è poi Tribes of Midgar: “Questo gioco unisce survival e GDR d’azione in un’esperienza variopinta in modalità co-op**** o solitaria all’interno dell’universo della mitologia norrena. Nei panni di un Einherjar, riportato in vita da Odino in persona, insieme alla tua tribù composta da un massimo di 10 giocatori, dovrai difendere il Seme di Yggdrasil dalle forze del male intenzionate a dare il via al Ragnarök. Insieme alla tua tribù, dovrai avventurarti ed esplorare la natura selvaggia di Midgard per raccogliere risorse, materiali e tesori nascosti, essenziali per creare nuove armi, armature epiche e fortificare il tuo villaggio. Le più grandi e insidiose minacce di Midgard sono i giganti e le enormi creature della leggenda norrena. Riuscirai a sopraffare queste forze, salvare il Seme e fuggire prima dell’inizio del Fimbulwinter?”

Sarà infine disponibile con PlayStation Plus anche il videogioco Curse of the Dead Gods: “In questo gioco roguelike per giocatore singolo basato sulle abilità, esplora un tempio maledetto, un labirinto apparentemente infinito con precipizi senza fondo, trappole mortali e mostri. La tua avidità potrà risultare fatale, ma non si tratta di una fuga. Alzati e ricomincia a combattere. Raccogli reliquie mistiche e un arsenale di armi per diventare inarrestabile, ma ogni potente maledizione può essere un’arma a doppio taglio, che influenza il tuo stile di gioco a ogni tentativo. Sfida le divinità maligne che aleggiano in questo luogo. Affronta orde di nemici in passaggi oscuri e cavernosi pieni di trappole e segreti di ogni tipo: statue che sputano fuoco, esplosivi, spuntoni nascosti e peggio ancora.”