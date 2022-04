Uno degli annunci più importanti di Sony di quest’ultimo periodo è stato senza ombra di dubbio quello riguardante il nuovo PlayStation Plus. Questo servizio in abbonamento, infatti, andrà ad inglobare il servizio PlayStation Now e sarà suddiviso in tre piani differenti. Nel corso delle ultime ore, il colosso giapponese ha finalmente rivelato la data del suo arrivo ufficiale in Italia.

Sony rivela la data dell’arrivo ufficiale in Italia del nuovo PlayStation Plus

Lo scorso mese di marzo il colosso giapponese Sony ha svelato il suo nuovo servizio in abbonamento PlayStation Plus. Quest’ultimo, infatti, è stato stravolto e suddiviso in tre piani differenti.

Fino ad ora non sapevamo con esattezza quando questo servizio sarebbe arrivato in veste ufficiale nel nostro paese. Come già accennato, però, Sony ha da poco rivelato la data. Il nuovo PlayStation Plus sarà ufficialmente disponibile in Italia a partire dal prossimo 22 giugno 2022.

Vi ricordiamo nuovamente che ora gli utenti potranno scegliere tra tre piani differenti con proposte diverse e ovviamente con prezzi diversi. Si parte infatti da PlayStation Plus Essentials con un costo di €8,99 al mese, €24,99 ogni tre mesi oppure €59,99 all’anno. Segue poi PlayStation Plus Extra con un costo di €13,99 al mese, €39,99 ogni tre mesi oppure €99,99 all’anno. Chiude infine PlayStation Plus Premium con un costo di €16,99 al mese, €49,99 ogni tre mesi oppure €119,99 all’anno.

Ognuno di questi piani includerà diversi vantaggi. L’ultimo, ovvero quello Premium, renderà disponibili anche le versioni di prova dei giochi a tempo limitato e questo permetterà agli utenti di provare i giochi prima di acquistarli.