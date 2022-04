Asteroidi: nuova minaccia per la Terra, la Cina riuscirà a contrastarla?

Le idee più geniali, provengono spesso dalla Cina. Lo Stato sovrano, viste le continue minacce dirette verso la Terra, sta pensando di sabotare gli asteroidi con un veicolo spaziale veloce.

Asteroidi: il parere degli esperti

Ad annunciarlo è stato Wu Yanhua, vicedirettore della China National Space Administration (CNSA), in una dichiarazione alla China Central Television. Egli ha affermato che il sistema di difesa ne includerà uno di allerta precoce il quale contribuirà alla sicurezza dell’umanità.

“Dobbiamo iniziare a sviluppare l’installazione di un sistema di monitoraggio terrestre e spaziale e di allerta precoce per gli asteroidi. Non abbiamo solo bisogno di catalogare, ma anche analizzare quali sono i punti critici. In secondo luogo, dobbiamo ricercare tecnologie e progetti rilevanti, al fine di eliminare queste minacce”, ha dichiarato Yahnua.

Andy Rivkin, uno scienziato planetario del Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory nonché ideatore del veicolo spaziale per la NASA, ha detto la sua in merito. “La probabilità che qualcosa di abbastanza grande da essere un problema che dovremo deviare è piuttosto scarsa.”, ha affermato.

Una nuova minaccia in arrivo

Rimanendo in tema asteroidi, sappiate che a breve è previsto l’arrivo di un nuovo corpo celeste. Non spaventatevi però, l’asteroide di circa 2 chilometri di diametro tanto temuto, in realtà passerà a ben 4 milioni di chilometri dalla Terra con una velocità di circa 13.116 km/s.

Il suo nome è 7335 (1989 JA), e attraverserà i cieli il 27 maggio. Più precisamente, l’asteroide sarà visibile alle 16:26 ora italiana, non potete perderlo! E pensare che tale corpo celeste venne scoperto e classificato come potenzialmente pericoloso l’1 maggio 1989 da Eleanor Francis Helin.