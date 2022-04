PayPal: truffa milionaria contro gli utenti, il servizio li difende

I tentativi di phishing sono ormai all’ordine del giorno e mirano sempre di più alle persone più ingenue. Questa infatti non sanno come stare attenti ad alcune problematiche come le truffe, le quali infatti hanno raggiunto il loro picco massimo. Da diversi anni infatti non si parla d’altro, soprattutto per quanto riguarda i colossi più importanti tra i quali da poco tempo figura anche PayPal.

Stando a quanto dichiarato da alcuni utenti, sarebbero diversi giorni che non si parlerebbe d’altro: una nuova truffa sarebbe arrivata. Si parla di un messaggio che farebbe credere a tutti gli utenti di PayPal di aver effettuato un pagamento a loro insaputa. Proprio per evitare e quindi cancellarlo, questi tenderanno a cliccare sul link alla fine del messaggio di posta elettronica. Sarà proprio lì che scatterà la truffa.

PayPal: ecco il messaggio al quale non dovete dare assolutamente retta

Qui in basso potete trovare il testo che molte persone hanno ricevuto. Si tratta di una truffa, visto che non c’è alcun pagamento in sospeso e visto che nessuno è riuscito a violare il vostro conto effettuando un pagamento presso bet365.

Il team di sicurezza di PayPal ha notato attività insolite relative al tuo conto PayPal. Questa attività è associata al deposito su bet365.com utilizzando il tuo conto PayPal.

Per ulteriori indagini, il team di sicurezza di PayPal ha dovuto sospendere la tua richiesta per la transazione ed estendere il pagamento con un ritardo di 48 ore.

Se eri il proprietario di questa richiesta di pagamento, non fare nulla e ignora questo messaggio.

PayPal autorizzerà automaticamente la transazione dopo 48 ore, quindi non dovresti preoccuparti.

In caso contrario, se non hai effettuato questo trasferimento, segui i passaggi seguenti per annullare la transazione e richiedere immediatamente il rimborso.

PayPal ti richiederà di verificare la tua identità per garantire che tu abbia bisogno del rimborso del denaro e non di qualcun altro.

Si prega di completare la richiesta di rimborso facendo clic sul collegamento sottostante.

Accedi al tuo conto PayPal