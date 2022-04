Un giovane YouTuber americano ha inscenato un incidente e filmato il tutto con lo scopo di ricevere una valanga di like!

YouTuber fa precipitare il suo aereo e posta il video su YT

Trevor Jacob è un giovane americano, con due passioni: il volo e il suo canale YouTube.

Il 28enne ha pensato di combinare le due cose con un gran pessima idea, al solo scopo di macinare like e visualizzazioni.

Jacob decide di allestire il suo aereo per girare il filmato, piazzando varie telecamere che inquadrano pilota, cabina ed esterno più un action cam indossata.

Raggiunto il punto prestabilito, parte la folle idea che le costerà cara: far precipitare il suo aereo un Taylorcraft BL-65.

Durante le riprese viene simulato un guasto al motore e il giovane pilota abbandona il monomotore. Lanciatosi col paracadute, ha filmanto nel frattempo il suo aereo che andava a schiantarsi sugli alberi.

Il video caricato in rete ha fatto oltre due milioni di visualizzazioni e tra gli spettatori, purtroppo per il giovane, c’erano anche gli ispettori dell’agenzia di volo statunitense.

La condanna del gesto è arrivata unanime dalla FAA, che ha deciso di revocare la licenza di volo a Jacob per 12 mesi.

Il giovane si è difeso commentando di aver avuto un problema al motore. L’agenzia di volo ha affermato che dopo lo stop non ha tentato nessun riavvio del motore, come non è stata inviata nessuna richiesta alla torre di controllo sulla frequenza di emergenza. Oltre a questo si puntualizza come vi era la possibilità di atterrare con il velivolo in emergenza su spazi disponibili in loco senza abbandonarlo, inchiodando di fatto il giovane e la sua bravata.

Il 28enne ha replicato affermando di sentirsi odiato dalla comunità dell’aviazione e pensa che non tornerà più a volare in futuro quando riavrà la licenza.