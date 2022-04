L’operatore Tim Italia, dallo scorso 25 aprile 2022, ha lanciato delle nuove offerte Junior, dedicate quindi a tutti i clienti che ancora non hanno compiuto 16 anni.

Si tratta, per la precisione, di nuove versioni delle offerte già presenti in catalogo. Andiamo a scoprire le principali novità.

Tim lancia nuove versioni delle offerte Junior

L’operatore ha chiuso la commercializzazione delle offerte della gamma Tim Junior, che sono denominate rispettivamente TIM Junior mese, Junior mese Unica, Junior Pack 6 mesi e Junior Pack 12 mesi. Al loro posto sono state lanciate delle nuove versioni che mantengono più o meno le stesse caratteristiche, con l’unica differenza che non hanno più i Giga illimitati per le applicazioni di chat.

Il nuovo portafoglio comprende Tim Junior Mese Unica, Tim Junior Mese e Tim Junior Pack 12 mesi. Tutte e tre comprendono 200 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, minuti illimitati verso due numeri Tim preferiti, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 10 Giga di traffico dati in 4G fino a 150 Mbps in download e fino 75 Mbps in upload.

La prima ha un costo di 4.99 euro al mese con 3 euro di attivazione ed è dedicata solamente ai clienti con Tim Unica già attiva. In questo modo si ottengono Giga illimitati. Tim Junior Mese è invece attivabile da tutti i nuovi clienti Under 16 ed ha un costo di 7,99 euro al mese con un costo di attivazione di 5 euro. Tim Junior Pack 12 mesi infine è la soluzione con pagamento annuale che prevede soltanto il pagamento di un costo iniziale una tantum di 69 euro per 12 mesi, senza alcun costo di attivazione.