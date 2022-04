Uno dei pericoli maggiori a cui ogni utente Android deve prestare attenzione è costituito senza dubbio dai malwares, i piccoli software dannosi sono infatti molto presenti nel web e alla continua ricerca di nuove vittime da colpire e infettare, l’obbiettivo è ovviamente molto semplice, riuscire a rubare loro dati sensibili salvati in memoria per poi usarli a proprio vantaggio.

Generalmente per diffondersi questo tipo do software sfrutta come vettori delle banalissime applicazioni che vengono camuffate come legittime, salvo poi assumere il controllo del dispositivo in modo da instaurare connessioni remote per inviare la refurtiva presso dei server gestiti dal loro creatore, che potrà così visionare il tutto comodamente quando gli pare.

Il consiglio migliore per evitare di essere violati in questo modo è quello di evitare in tutti i modi di scaricare app da fonti non certificate come il browser.

App in grado di violare il vostro conto corrente