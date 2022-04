I clienti delle principali banche italiane sono quotidianamente tartassati da comunicazioni fasulle, che siano mail o SMS. Gli hacker nel corso di questi mesi hanno infatti sviluppato una serie di tentativi di phishing, in alcune circostanze molto pericolosi. Episodi simili nel recente passato sono stati segnalati dai clienti di Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo, gli hacker colpiscono ancora con queste truffe

Coloro che hanno un conto corrente presso Intesa Sanpaolo, in svariate circostanze, ricevono mail ed SMS fasulli. I malintenzionati delle rete utilizzano questi messaggi fasulli per attirare l’attenzione del pubblico, promettendo bonifici ed accrediti, il cui valore supera spesso la quota dei 1000 euro.

La promessa dell’accredito si trasforma ovviamente in una truffa. L’obiettivo reale degli hacker che si nascondono dietro questi messaggi è invitare gli utenti a cliccare su un link allegato a queste comunicazioni.

I correntisti di Intesa Sanpaolo che cadono nella trappola dei malintenzionati rischiano davvero grosso. In prima battuta, gli utenti potrebbero condividere le loro principali informazioni riservate. Non c’è da sorprendersi a tal riguardo se nel recente passato sono aumentati episodi di furti d’identità e di creazioni di profili fasulli in rete.

Altro pericolo da tenere in considerazione è la possibile attivazione di servizi a pagamento per il proprio profilo tariffario. Molti clienti di TIM, Vodafone e WindTre proprio per tali circostanze si sono ritrovati attivati sul conto telefonico servizi a pagamento dal presso spesso superiore ai 10 euro.

L’attenzione maggiore, ad ogni modo, deve essere quella per la tutela dei risparmi. Con la possibile condivisone dei dati per l’home banking, il rischio di perdere soldi a causa di queste truffe è elevatissimo.