OnlyFans: nel 2022 sempre più personaggi famosi decidono di guadagnare in altro modo

Sono moltissimi gli utenti che di giorno in giorno scelgono di passare ad OnlyFans per guadagnare delle cifre tutt’oggi inimmaginabili. Per chi non lo sapesse, trattasi di una piattaforma di intrattenimento nata nel 2016 a Londra. Oggi conta oltre 85 milioni di utenti registrati (di cui un milione sono creator) e nel 2020 ha generato 2 miliardi di dollari in vendite di cui ha trattenuto circa il 20%. Al suo interno sono approdati attori, cantanti e anche gli sportivi come per esempio Ashley Harkleroad. Nel suo caso, quanto guadagna l’ex tennista?

OnlyFans: passare dal tennis ai contenuti hot è un attimo

Ashley Harkleroad ha deciso di cambiare vita. La tennista statunitense, ex numero 39 del ranking WTA, smise di fare il suo mestiere nel lontano 2010. La donna nel 2003 arrivò in semifinale nel torneo di Charleston, nel 2004 si sposò con il tennista Alex Bogomolov e nel 2006 scelse un altro tennista, Chuck Adams, con il quale si sposò ed ebbe due figli: un maschio, Charlie e una femmina, Loretta. Nel 2021 la sportiva ha scelto però una nuova strada.

Per presentare il suo profilo su OnlyFans, Harkleroad scrive: “Sono stata la prima tennista professionista in assoluto a essere sulla copertina di Playboy e ora sono su Onlyfans! Qui puoi goderti la libertà di espressione, questo è il tuo pass per il backstage. Sono sportiva, carina, giocosa e divertente! Sono nel fiore degli anni… ascoltami ruggire. Sono tornata ed è meglio che mai“. Quanto guadagna la donna su OnlyFans? Noi possiamo dirvi che l’abbonamento alla sua pagina costa 9,99 dollari al mese.