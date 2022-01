OnlyFans: come funziona il social più hot di sempre? Ecco i passaggi

OnlyFans nasce a Londra come piattaforma di intrattenimento, ma ben presto si diffonde in tutto il mondo raggiungendo l’Italia. Sebbene inizialmente nessuno ne parlava, ad oggi l’app è apprezzatissima. Questa può anche essere definita come “il metodo di guadagno del 2022” in quanto permette di ottenere dei soldi creando un proprio canale di contenuti accessibili tramite un abbonamento attivato da parte degli utenti iscritti. Al suo interno è possibile pubblicare foto e video e trasmettere dirette in streaming per poi metterli a pagamento. OVVIAMENTE è VIETATA AI MINORI.

OnlyFans: quanto si guadagna?

Molti account presenti su OnlyFans redditizi e di successo propongono fitness, moda, bricolage, giochi, cucina, cosplay, viaggi, bellezza e modellismo. Non manca però il lato “hot” in cui gli utenti pagano per avere accesso a contenuti anche espliciti.

Per iscriversi è necessario effettuare l’accesso al sito ufficiale secondo 2 opzioni:

inserendo informazioni come e-mail, nome e password;

associando un account Twitter personale a cui concedere le autorizzazioni necessarie (basta cliccare su “Iscriviti – accedi con Twitter”).

Dopo aver confermato di avere più di 18 anni se si vuole guadagnare con la piattaforma bisogna indicare un metodo di pagamento valido. Proprio in questo modo:

Aprite il vostro “Profilo” -> “Prezzo di abbonamento” -> “Aggiungi il conto bancario o le informazioni di pagamento”;

Fate tap nell’icona dell’angolo in alto a destra: “Menu” -> “Aggiungi conto bancario”.

Inizialmente è possibile anche offrire teaser o alcuni contenuti gratuiti in modo da incuriosire gli utenti all’iscrizione o attuare collaborazioni con influencer già attivi e popolari all’interno della piattaforma.

Quanto si può guadagnare su OnlyFans? Facciamo un esempio: una persona con 1.000 follower su Instagram, Facebook o Twitter che imposta la quota di abbonamento al suo OnlyFans di 4,99$ può guadagnare dai 49 ai 249$ al mese, senza tener conto di possibili mance e messaggi a pagamento.