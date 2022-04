Il produttore cinese Oppo ha da poco ampliato la nuova serie di smartphone K10. I nuovi arrivati, infatti, sono Oppo K10 e Oppo K10 Pro, entrambi dotati del supporto alle reti 5G e con una scheda tecnica davvero niente male.

Oppo annuncia ufficialmente i nuovi top di gamma Oppo K10 e Oppo K10 Pro

Oppo ha dunque svelato due nuovi smartphone appartenenti a questa serie. Non ci sono grandi novità dal punto di vista estetico, soprattutto rispetto alla variante 4G presentata qualche settimana fa in Cina. Per quanto riguarda le caratteristiche, la versione standard dispone di un display LCD LTPS fa 6.59 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ con refresh rate da 120Hz. La versione Pro, invece, può vantare un display E4 SuperAMOLED da 6.62 pollici sempre in risoluzione FullHD+ e sempre con refresh rate da 120Hz.

Oltre a questo, la variante Pro può contare sulle prestazioni del soc MediaTek Dimensity 8000-MAX con memoria RAM di tipo LPDDR5 e storage interno di tipo UFS 3.1. Il fratello minore può comunque contare sulla presenza del SoC Snapdragon 888 e sempre di memorie super veloci. I device dispongono anche di alcune feature per così dire pensate per il gaming, tra cui la presenza di una tastiera digitale realizzata in partnership con Razer con simulazione di LED RGB e con un feedback tattile simile a quello delle tastiere meccaniche.

Prezzi e disponibilità

I nuovi device a marchio Oppo saranno disponibili in Cina ad un prezzo iniziale di circa 284 euro per la versione base e di circa 355 euro per la versione Pro.