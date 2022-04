L’Apple Watch riceverà il suo aggiornamento annuale a settembre di quest’anno. Mentre il keynote di settembre di Apple si concentra in genere sulla serie iPhone, l’azienda sfrutta spesso l’occasione per rivelare nuovi Apple Watch. Quest’anno non sarà diverso. L’Apple Watch Series 8 sarà rilasciato entro la fine dell’anno e, come al solito, le speculazioni indicano una serie di cambiamenti ‘promettenti’.

Tuttavia, i modelli futuri potrebbero essere molto più sorprendenti. Sorprendentemente, questa funzionalità era inizialmente prevista per l’iPhone 13 ma non è mai arrivata sul mercato. Secondo una nuova fonte, l’iPhone 14 potrebbe includere questa funzionalità e dopotutto la tecnologia potrebbe essere disponibile per l’Apple Watch Series 8.

Apple Watch Series 8 sarà presentato quest’anno

Non è noto quando la serie Apple Watch riceverà la connettività satellitare. Tuttavia, secondo la fonte, potrebbe arrivare nel 2023 come Watch Series 9. Gli utenti potranno inviare messaggi di testo ai contatti in caso di emergenza grazie alla tecnologia. Quando non è disponibile alcuna connessione cellulare, utilizzerà una rete satellitare. Gli utenti della funzione potrebbero anche essere in grado di segnalare un’emergenza. Secondo i rapporti, il telefono con questa tecnologia rileverà anche il tipo di emergenza, ad esempio se include un’auto, una barca o persino un incendio.

Le informazioni provengono dall’affidabile Mark Gurman di Bloomberg. Lo scrittore ipotizza nella sua serie Power On che la prossima generazione di Watch includerà la comunicazione satellitare. Secondo Gurman, anche l’Apple Watch è ‘destinato a ottenere tali capacità’. Sorprendentemente, non è sicuro se la tecnologia sarà disponibile quest’anno o nel 2023. Di conseguenza, l’Apple Watch Series 8 potrebbe essere il primo a utilizzare questa tecnologia.

Secondo altre speculazioni, l’Apple Watch avrà finalmente la lettura della glicemia di Apple.