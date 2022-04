L’operatore WindTre dallo scorso 21 aprile 2022 ha lanciato, nella propria applicazione ufficiale, un nuovo gioco gratuito denominato WinGame. Il nuovo gioco è disponibile nella sezione WinDay.

Il nuovo gioco consente a tutti i clienti iscritti al programma di fidelizzazione di giocare quante volte si vuole per indovinare delle parole formate da 5 lettere. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre ha lanciato il nuovo gioco WinGame

Si tratta di un nuovo gioco gratuito che è stato inserito nell’applicazione WindTre, disponibile solo per coloro che sono iscritti al programma di fidelizzazione gratuito WinDay. Con quest’ultimo l’operatore propone ai propri clienti sconti e regali di vario genere, ogni giorno della settimana. Per usufruirne bisogna scaricare l’applicazione WindTre ed effettuare la successiva iscrizione gratuita.

A differenza delle altre iniziative presenti su WinDay, in questo caso l’operatore non mette in palio alcun premio attraverso WinGame. Tramite il gioco infatti si potranno soltanto guadagnare dei punti che serviranno per scalare la classifica di tutti i partecipanti, la quale potrà essere anche condivisa per mostrare la propria posizione.

L’obiettivo del gioco WinGame è quello di indovinare una parola di 5 lettere in un massimo di 6 tentativi. Si gioca solo con parole esistenti nella lingua italiana. Nella schermata del gioco verrà visualizzata una tastiera virtuale, con cui si potranno inserire le 5 lettere per tentare di indovinare la parola. Inoltre, gli iscritti a WinDay che partecipano a WinGame potranno anche richiedere un aiuto per ogni giocata cliccando sul tasto apposito, che indicherà una lettera non ancora indovinata in posizione corretta, ma al costo di 5 punti detratti dal risultato finale.