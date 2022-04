L’ente nazionale più famoso è conosciuto in tutto il paese è senza alcun dubbio Poste Italiane, la signora in giallo vanta infatti una platea di clienti a dir poco assoluta conquistata negli anni grazie ai propri servizi sempre profondamente integrati con infrastruttura nazionale internazionale e con costi di gestione davvero accattivanti.

Tutto ciò ha reso il nome di poste italiane uno dei più autorevoli all’interno del panorama nazionale, contesto che nasconde però un lato oscuro ben evidente che prende la forma nelle truffe con modalità phishing, i truffatori infatti sfruttano il buon nome di poste per mandare avanti delle vere e proprie campagne ai danni dei clienti dell’azienda vestita di giallo, le quali prendono corpo in mail o sms truffaldini pensati per indurre chi legge con l’inganno a far trapelare inavvertitamente i propri dati sensibili.

Generalmente queste mail o sms possono avere svariate forme ma mantengono lo stesso tempo una base di partenza ben definita, conquistata infatti la fiducia del lettore lo inducono a compiere delle azioni come effettuare degli accessi presso dei link esterni.

Phishing svuota conto BancoPosta

Il nuovo sms di phishing che ci stanno segnalando ribadisce il concetto, quest’ultimo infatti avviso all’utente di un anomalia riscontrata sul suo conto BancoPosta invitandolo a risolvere la problematica effettuando l’accesso presso un link inserito più in basso.

Quel link che rimanda però ad una falsa area clienti di poste italiane ove non appena digitate le vostre credenziali di accesso verranno immediatamente copiate e inviate al creatore della truffa, consentendogli di svuotare il conto BancoPosta molto agevolmente.