La stagione calcistica si sta avvinando verso la sua conclusione, sia in campo nazionale che internazionale. Tanti appassionati di calcio si affideranno allo streaming IPTV per guardare la propria squadra del cuore. Il cosiddetto pezzotto assicura la visione di Sky, Amazon Prime Video e DAZN in un unico pacchetto.

IPTV, altissimi i rischi per la visione gratis del calcio

Lo strumento dello streaming illegale prevede risparmi considerevoli rispetto ai relativi costi delle principali pay tv. In media, gli utenti che si affidano allo streaming illegale possono arrivare a risparmiare sino al 90% rispetto ai relativi costi di Sky, Amazon Prime Video e DAZN.

Il fattore dei possibili risparmi economici deve essere bilanciato anche con quelli che potrebbero essere gli eventuali rischi dello streaming IPTV. I trasgressori che si affidano a questa tecnologia, ad esempio, potrebbero incorrere in una sanzione dal valore di 30mila euro. Per i casi di recidiva è prevista anche la reclusione sino a tre anni.

Altra considerazione da fare è quella relativa alle truffe della rete. Sulle conversazioni di Telegram e WhatsApp gli utenti sono attratti da messaggi in cui si sponsorizzano i contenuti dell’IPTV a costi ancora più scontati del solito. Gli utenti dopo aver pagato abbonamenti sul web, però, non ricevono nulla in cambio.

Il pezzotto senza un abbonamento regolare guarda anche ai canali VPN. Di per sé, la tecnologia è legale e rappresenta uno strumento consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti. NordVPN, la migliore VPN attualmente in rete, offre un ottimo servizio ed è in offerta con un prezzo scontatissimo.